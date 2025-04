Meteo impulsi instabili in transito cosa succederà fino al ponte del 25 aprile

instabilità diurna che oggi, mercoledì, sta impegnando le zone di montagna e le pianure. Veneziatoday.it - Meteo: impulsi instabili in transito, cosa succederà fino al ponte del 25 aprile Leggi su Veneziatoday.it Incanalati in un flusso di correnti nordoccidentali, una serie di fronti in arrivo dal Nord Europa attraverserà il Nord Italia e il Veneto nei prossimi giorni, già a partire da questa sera. Dopo la consuetatà diurna che oggi, mercoledì, sta impegnando le zone di montagna e le pianure.

