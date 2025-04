L uomo che ha provato a volare nascondendosi nel carrello di un aereo video

video è già virale sui social: racconta l'intervento degli agenti della Polaria, la Polizia di frontiera, che il lunedì di Pasquetta hanno intercettato e recuperato un uomo, a quanto pare di origini straniere, che avrebbe provato a infilarsi nel vano carrello di un aereo, all'aeroporto di Orio. Bresciatoday.it - L'uomo che ha provato a volare nascondendosi nel carrello di un aereo (video) Leggi su Bresciatoday.it Ilè già virale sui social: racconta l'intervento degli agenti della Polaria, la Polizia di frontiera, che il lunedì di Pasquetta hanno intercettato e recuperato un, a quanto pare di origini straniere, che avrebbea infilarsi nel vanodi un, all'aeroporto di Orio.

