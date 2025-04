Lanotiziagiornale.it - Strasburgo si mette di traverso: no al riarmo di von der Leyen senza il via libera del parlamento europeo

Ha fretta Ursula von der, dietro la scusa di una minaccia di guerra imprecisata, di far approvare il suo piano dida 800 miliardi di euro. Così tanta fretta da utilizzare un codice dei Trattati, l’articolo 122, per eludere la consultazione del.Ma – come scrive la delegazione del M5S all’Eurocamera – la sua arroganza è stata sconfitta. Il parere del servizio legale prima e il conseguente voto della Commissione Giuridica dell’Eurocamera (Juri) l’hanno sconfessata.La Commissione ha approvato un parere legale secondo cui l’uso dell’art. 122 “non è base giuridica appropriata per questa proposta” .L’Eurocamera boccia l’iter giuridico sul piano di“Lo abbiamo detto subito e siamo andati a denunciarlo anche a, nel cuore delle istituzioni europee. Siamo scesi in piazza, insieme a 100mila persone, per contrastare questo scempio: il folle Piano dida 800 miliardi calpesta la democrazia e i governanti che lo hanno appoggiato – come la premier Meloni – lo hanno fattoalcun mandato dei cittadini, scavalcando il