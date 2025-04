I nomi come chiamarsi una scelta cruciale tra storia e tradizione

Repubblica.it - I nomi, come chiamarsi: una scelta cruciale tra storia e tradizione Leggi su Repubblica.it La profezia di Bergoglio: “Dopo di me Giovanni XXIV”. È il più usato, seguono Benedetto e Gregorio. Un excursus nei secoli tra i successori di Pietro (che rimane l’unico)

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: I nomi, come chiamarsi: una scelta cruciale tra storia e tradizione; Svolta definitiva in casa Milan: la scelta ora non lascia dubbi.