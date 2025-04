Terremoto in Umbria scossa di 3 6 gradi Richter a Spoleto

Spoleto (Perugia), 24 aprile 2025 – Una scossa di Terremoto di 3.6 gradi Richter è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in Umbria. Il sisma ha avuto come epicentro la zona di Spoleto. Erano le 23.30 circa quando c’è stata la scossa.“Tremava tutto”, dicono i cittadini su Facebook raccontando cosa è accaduto. A Spoleto la maggior parte delle persone era a casa in quel momento e ha avvertito subito il sisma. Molte le telefonate ai vigili del fuoco. Non si segnalano comunque feriti o danni alle persone. Non ci sono al momento danni a edifici o cose. Il sisma si è verificato a una profondità di circa sette chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in diversi comuni, tra cui anche Foligno, Terni, Todi. Il luogo esatto dell’epicentro del sisma di Spoleto è stato a Madonna di Lugo, una località che rientra appunto nel territorio comunale spoletino. Lanazione.it - Terremoto in Umbria, scossa di 3.6 gradi Richter a Spoleto Leggi su Lanazione.it (Perugia), 24 aprile 2025 – Unadidi 3.6è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in. Il sisma ha avuto come epicentro la zona di. Erano le 23.30 circa quando c’è stata la.“Tremava tutto”, dicono i cittadini su Facebook raccontando cosa è accaduto. Ala maggior parte delle persone era a casa in quel momento e ha avvertito subito il sisma. Molte le telefonate ai vigili del fuoco. Non si segnalano comunque feriti o danni alle persone. Non ci sono al momento danni a edifici o cose. Il sisma si è verificato a una profondità di circa sette chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in diversi comuni, tra cui anche Foligno, Terni, Todi. Il luogo esatto dell’epicentro del sisma diè stato a Madonna di Lugo, una località che rientra appunto nel territorio comunale spoletino.

