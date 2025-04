Lanazione.it - Appuntamento con la storia: le sorti della guerra decise in un briefing al Principino

Viareggio, 24 aprile 2025 – Nellaci sono date fondamentali: una è sicuramente il 25 aprile 1945. Era un mercoledì di ottanta anni fa, quando alle 8 del mattino il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti.A Viareggio e in Versilia, liberate dagli Alleati e dai Partigiani nel settembre 1944, ci fu grande felicità che, per breve tempo, soppiantò la memoria delle gravissime tragedie umane e delle devastazioni causate dalla terribilevoluta da Mussolini. Con lo storico Franco Pocci, esperto delle vicende del ‘900, ricostruiamogli avvenimenti di quel periodo. “Occorre partire dal 14 febbraio 1945. Aldi Viareggio ebbe luogo un inconsueto meeting tra i più alti gradi dell’esercito americano, con al vertice il capo di stato maggiore generale George C.