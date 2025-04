Financial Times Trump esonera le case automobilistiche da alcuni dazi Accordo con la Cina possibile in due tre settimane

Accordo equo con Pechino". L'annuncio di Elon Musk: "Da maggio lavorerò meno per Trump". Le Borse europee chiudono in positivo Tgcom24.mediaset.it - Financial Times: Trump esonera le case automobilistiche da alcuni dazi | "Accordo con la Cina possibile in due-tre settimane" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente americano: "Faremo unequo con Pechino". L'annuncio di Elon Musk: "Da maggio lavorerò meno per". Le Borse europee chiudono in positivo

