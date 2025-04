Sei vittime tra i 10 e i 12 anni violenza sessuale su minori il parroco non parla

violenza sessuale aggravata su minori, don Ciro Panigara davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere: il religioso, 48 anni, era stato sospeso dal suo incarico quando era parroco di San Paolo, solo pochi mesi fa, e poi arrestato in questi giorni dai carabinieri di. Bresciatoday.it - "Sei vittime tra i 10 e i 12 anni": violenza sessuale su minori, il parroco non parla Leggi su Bresciatoday.it Accusato diaggravata su, don Ciro Panigara davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere: il religioso, 48, era stato sospeso dal suo incarico quando eradi San Paolo, solo pochi mesi fa, e poi arrestato in questi giorni dai carabinieri di.

