Violenza sessuale di gruppo in spiaggia Il racconto choc di una minorenne Abusata da quattro uomini

spiaggia da quattro uomini. Tutto sarebbe avvenuto non distante da una struttura alberghiera a Lido di Classe. Questa è il racconto choc rilasciato da una minorenne forlivese. Sono quindi partite le indagini dei Carabinieri per far luce sulla vicenda. Ravennatoday.it - Violenza sessuale di gruppo in spiaggia. Il racconto choc di una minorenne: "Abusata da quattro uomini" Leggi su Ravennatoday.it Una ragazzina sarebbe stata violentata inda. Tutto sarebbe avvenuto non distante da una struttura alberghiera a Lido di Classe. Questa è ilrilasciato da unaforlivese. Sono quindi partite le indagini dei Carabinieri per far luce sulla vicenda.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Violenza sessuale di gruppo in spiaggia. Il racconto choc di una minorenne: Abusata da quattro uomini; Violenza sessuale di gruppo in spiaggia a Lido di Classe. La denuncia di una minorenne forlivese; Una minorenne ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Lido di Classe da quattro persone; Presunta violenza sessuale in spiaggia, il racconto shock della vittima minorenne: Abusata da quattro persone; “Violentata da quattro uomini in spiaggia a Lido di Classe”: il racconto della minore in ospedale.

Da ilsecoloxix.it: “Violentata da 4 uomini in spiaggia”. Il racconto-choc di una diciassettenne - Sulla vicenda non è stata presentata alcuna denuncia formale: ma alla luce della minore età della giovane protagonista, il fascicolo è stato aperto d'ufficio ...

Riporta ravennanotizie.it: Violenza sessuale di gruppo in spiaggia a Lido di Classe. La denuncia di una minorenne forlivese - Violenza sessuale di gruppo in spiaggia a Lido di Classe. In quattro avrebbero abusato di una minorenne forlivese nella notte tra venerdì e sabato, ...

Riporta msn.com: “Violentata da quattro uomini in spiaggia a Lido di Classe”: il racconto della minore in ospedale - Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri chiamati dai sanitari: al vaglio eventuali testimonianze e immagini della serata. La ragazzina è stata sentita anche con l’aiuto di psicologi ...