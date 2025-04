La morte di Papa Francesco ad Assisi il funerale in diretta maxi schermi per i fedeli niente treno speciale per Roma

Assisi, 24 aprile 2025 – E’ stato annullato il treno speciale prenotato dalla Diocesi di Assisi, con destinazione Roma, che avrebbe consentito ai fedeli di partecipazione alla celebrazione eucaristica e al rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis in programma domenica 27 aprile.La morte di Papa Francesco ha reso inevitabile una revisione degli aspetti logistici e dei programmi così come sono state annullate, di conseguenza, anche le sante messe di ringraziamento previste ad Assisi lunedì 28 aprile e, in date successive, a Santa Maria degli Angeli e a Foligno. Il treno speciale, in base agli accordi con Trenitalia, è soppresso ma resta valido il biglietto, che quindi – viene evidenziato dalla Diocesi - non va buttato e servirà per il convoglio che sarà riprogrammato per la nuova data della canonizzazione e comunque non saranno stampati altri biglietti. Lanazione.it - La morte di Papa Francesco, ad Assisi il funerale in diretta: maxi-schermi per i fedeli, niente treno speciale per Roma Leggi su Lanazione.it , 24 aprile 2025 – E’ stato annullato ilprenotato dalla Diocesi di, con destinazione, che avrebbe consentito aidi partecipazione alla celebrazione eucaristica e al rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis in programma domenica 27 aprile.Ladiha reso inevitabile una revisione degli aspetti logistici e dei programmi così come sono state annullate, di conseguenza, anche le sante messe di ringraziamento previste adlunedì 28 aprile e, in date successive, a Santa Maria degli Angeli e a Foligno. Il, in base agli accordi con Trenitalia, è soppresso ma resta valido il biglietto, che quindi – viene evidenziato dalla Diocesi - non va buttato e servirà per il convoglio che sarà riprogrammato per la nuova data della canonizzazione e comunque non saranno stampati altri biglietti.

