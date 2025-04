Poliziotto e atleta instancabile il Kaimano è morto schiacciato dal furgone in manovra

È un dramma che sconvolge tutta la Valcamonica e oltre: Federico Troletti, 48 anni, era conosciutissimo per il suo lavoro, in servizio per la Polizia di Stato a Darfo Boario Terme, e per le sue imprese sportive che ormai da tre lustri si trascinavano dal Sebino al Garda al resto d'Italia.

Fedrico Troletti è morto nel pomeriggio del 22 aprile dopo essersi schiantato con la moto contro un camion a Pian Camuno (Brescia).

Valcamonica sotto choc: Federico Troletti, poliziotto di 48 anni in servizio a Darfo Boario Terme, è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Pian Camuno, sulla strada provinciale 510 poco lontano dall'innesto per la statale 42.

