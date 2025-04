La macchina degli appalti di Regione Lombardia è un caos e un caso politico

Milanotoday.it - La macchina degli appalti di Regione Lombardia è un caos (e un caso politico) Leggi su Milanotoday.it Tempi di aggiudicazione troppo lunghi, soldi sprecati, ritardi cronici nell’esecuzione dei lavori. Le difficoltà di Aria, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, sono scritte in un documento elaborato dalla direzione Welfare del Pirellone. Un documento che l’assessore Guido.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ne parlano su altre fonti: La macchina degli appalti di Regione Lombardia è un caos (e un caso politico); La Lombardia digitalizza il Prezzario regionale dei lavori pubblici; Appalti “truccati” per consulenze a Ernst&Young, la Procura europea ordina perquisizioni anche in Regione Lom…; Cgil Lombardia: “Giù le mani dal codice degli appalti”; Mutamento destinazione d’uso, adeguamento della Lombardia al Decreto Salva casa.

Segnala milanotoday.it: La macchina degli appalti di Regione Lombardia è un caos (e un caso politico) - Tempi lunghi per le gare, sprechi, ritardi nei cantieri sanitari, disservizi digitali e una governance in crisi: cosa dice la relazione della Direzione Welfare visionato da MilanoToday Dossier che boc ...

Scrive ticonsiglio.com: Bonus auto Lombardia nel 2025: a chi spetta e come richiederlo - Via al bonus auto in Lombardia nel 2025. Ecco la spiegazione su come funziona, a chi si rivolge, a quanto ammonta e come fare per richiederlo.

Lo riporta informazione.it: Incentivi auto 2025 in Lombardia: fino a 3.500 euro per chi rottama un vecchio veicolo - Il bando è attivo dal 3 aprile al 31 ottobre 2025, ma attenzione: i fondi sono limitati e potrebbero esaurirsi prima. Chi può accedere agli incentivi? Non tutti possono accedere. Prima di tutto, vedia ...