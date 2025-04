Sport.quotidiano.net - Il PSG è imbattibile: battuto il record del Milan degli “invincibili”

Parigi, 23 aprile 2025 – Continua la stagione pressoché perfetta del Paris Saint-Germain, che si prepara per la semifinale di Champions contro l'Arsenal. Lo scorso 5 aprile, i parigini si sono laureati come campioni di Francia per il quarto anno consecutivo, con ben sei giornate d'anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Nonostante avessero già raggiunto l'obiettivo, gli uomini di Luis Enrique non si sono fermati, e mirano a chiudere il campionato da imbattuti. Finora, Donnarumma e compagni hanno collezionato 24 vittorie e 6 pareggi a fronte di 83 gol fatti e 28 subiti. L'ultima gara, giocata ieri contro il Nantes, è terminata 1-1, ma è stato comunque un risultato importante per Luis Enrique e i suoi. Nonostante non sia arrivata la vittoria, infatti, i parigini hanno superato ildeldi maggior numero di gare consecutive in trasferta senza subire una sconfitta.