Serena Reali madre single con la Pma Il mio Santiago è nato in provetta ma l’Italia lo vieta

Repubblica.it - Serena Reali, madre single con la Pma: “Il mio Santiago è nato in provetta, ma l’Italia lo vieta” Leggi su Repubblica.it La donna, 37 anni: “Sono dovuta andare a Barcellona per la gravidanza. Ho fatto ricorso alla Consulta per vedere riconosciuto il mio diritto a una famiglia”

milano.repubblica.it scrive: Serena Reali, madre single con la Pma: “Il mio Santiago è nato in provetta, ma l’Italia lo vieta” - “Ma una famiglia ce l’ha, una madre che l’ha desiderato ce l’ha. E nessuna legge questo può negarlo”. Serena Reali ha 37 anni ... la procreazione assistita, alle donne single. I casi sono seguiti dall ...