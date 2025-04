Terremoto a Spoleto scossa avvertita anche a Terni e in diverse zone

scossa di Terremoto di 3.6 è stata registrata dai rilevatori dell'Ingv: per la precisione alle 23.31 di mercoledì 23 aprile con epicentro il centro abitato di Spoleto. Il movimento della terra è stato avvertito dalla popolazione spoletina ma anche in Valnerina e Folignate. Al momento non. Ternitoday.it - Terremoto a Spoleto, scossa avvertita anche a Terni e in diverse zone Leggi su Ternitoday.it Unadidi 3.6 è stata registrata dai rilevatori dell'Ingv: per la precisione alle 23.31 di mercoledì 23 aprile con epicentro il centro abitato di. Il movimento della terra è stato avvertito dalla popolazione spoletina main Valnerina e Folignate. Al momento non.

