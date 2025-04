Famiglia di Sara Campanella respinge scuse tardive di Stefano Argentino e difensore Cultrera

Famiglia di Stefano Argentino ha manifestato un gesto che definiscono come un atto moralmente dovuto e sentito. Parallelamente, l'avvocato Giuseppe Cultrera ha espresso la volontà di chiarire le motivazioni che lo hanno portato ad assumere la difesa del 27enne reo confesso.

