Lanazione.it - Stella Maris, nuovo ospedale dei bambini: ecco la posa della prima pietra. Oltre 44 camere per i pazienti

Pisa, 24 aprile 2025 – Via ufficiale, con laa cui hanno preso parte varie autorità, alla costruzione deldeie dei ragazzi delloche sorgerà a due passi dal polo di Cisanello.Ilcomplesso, è stato voluto per “garantire le migliori cure ai piccoliche hanno bisogno di diagnosi, assistenza, trattamento e riabilitazione per patologie neuropsichiatriche”. Con i suoi 12mila metri quadri di superficie edificata - che ospiteranno 44per la degenza, 44 ambulatori e1000 metri quadrati di laboratori,a 50 sale per l’osservazione terapeutica e a spazi per il gioco e per l’apprendimento - ilcomplesso ospedalieroè stato pensato per creare un rapportoe di sostegno reale all’intera famiglia.