Lavoriamo per il Comune ma guadagniamo 300 euro in meno di 20 anni fa

anni: "Ogni cambio di appalto perdiamo sempre qualcosa. Dobbiamo lottare tutte le volte per il nostro salario, per le nostre ore di lavoro. È da anni che sto lottando: prima ero dipendente comunale, poi con agenzia interinale, poi cooperativa con contratto. Bresciatoday.it - "Lavoriamo per il Comune, ma guadagniamo 300 euro in meno di 20 anni fa" Leggi su Bresciatoday.it Serenella Cavalli sta per compiere 66: "Ogni cambio di appalto perdiamo sempre qualcosa. Dobbiamo lottare tutte le volte per il nostro salario, per le nostre ore di lavoro. È dache sto lottando: prima ero dipendente comunale, poi con agenzia interinale, poi cooperativa con contratto.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Lavoriamo per il Comune, ma guadagniamo 300 euro in meno di 20 anni fa; Lavoriamo per il Comune ma guadagniamo 300 euro in meno di 20 anni fa.

Si legge su bresciatoday.it: "Lavoriamo per il Comune, ma guadagniamo 300 euro in meno di 20 anni fa" - Le donne degli asili pagate 8 euro l'ora, con sospensiva quando le scuole sono chiuse: "Ci firmiamo ausiliarie ma siamo contrattualizzate come addette alle pulizie". La protesta delle oltre 100 lavora ...