Da Tokyo a Gaiole lo chef stellato brilla su Spaltenna

Gaiole in Chianti (Siena), 24 aprile 2025 – Da Tokyo a Gaiole in Chianti. Dalla metropoli giapponese al suggestivo villaggio chiantigiano. E’ il salto di uno chef che rinuncia alla vetrina internazionale garantita da un ristorante nell’orbita di Massimo Bottura (appunto la Gucci Osteria da Massimo Bottura a Tokyo) per arrivare al Pievano, ristorante stellato che si trova all’interno del resort di lusso Castello di Spaltenna, convento millenario sopra Gaiole in Chianti, aperto sia agli ospiti della struttura che agli esterni per una cena da mille e una notte. Firenze, i magnifici 7 cuochi cucinano per chi ha più bisognoLui si chiama Antonio Iacoviello, 40 anni di Benevento, che arriva in Chianti con una prestigiosa stella Michelin sulla giacca e precedenti esperienze con alcuni dei più famosi chef del mondo. Lanazione.it - Da Tokyo a Gaiole, lo chef stellato brilla su Spaltenna Leggi su Lanazione.it in Chianti (Siena), 24 aprile 2025 – Dain Chianti. Dalla metropoli giapponese al suggestivo villaggio chiantigiano. E’ il salto di unoche rinuncia alla vetrina internazionale garantita da un ristorante nell’orbita di Massimo Bottura (appunto la Gucci Osteria da Massimo Bottura a) per arrivare al Pievano, ristoranteche si trova all’interno del resort di lusso Castello di, convento millenario soprain Chianti, aperto sia agli ospiti della struttura che agli esterni per una cena da mille e una notte. Firenze, i magnifici 7 cuochi cucinano per chi ha più bisognoLui si chiama Antonio Iacoviello, 40 anni di Benevento, che arriva in Chianti con una prestigiosa stella Michelin sulla giacca e precedenti esperienze con alcuni dei più famosidel mondo.

