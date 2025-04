Forti temporali in arrivo nel Bresciano allerta gialla della Protezione Civile

Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta gialla per Forti temporali, riguardante la pianura, i laghi e le Prealpi bresciane, che resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 aprile."Sono previste fin dalla notte (tra martedì e mercoledì, ndr) precipitazioni sparse. Bresciatoday.it - Forti temporali in arrivo nel Bresciano: allerta gialla della Protezione Civile Leggi su Bresciatoday.it Lalombarda ha diramato un'per, riguardante la pianura, i laghi e le Prealpi bresciane, che resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 aprile."Sono previste fin dalla notte (tra martedì e mercoledì, ndr) precipitazioni sparse.

