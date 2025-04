Lanotiziagiornale.it - Zero concorrenza e consensi estorti, maxi-sanzioni Ue contro Apple e Meta

“Un messaggio forte e chiaro”. Così ieri la commissaria europea per la Transizione giusta e la, Teresa Ribera ha definito le duemulte inflitte dalla Commissione Ue ad, rispettivamente di 500 e 200 milioni di euro, per le violazioni del Digital Markets Act (Dma). Per la commissione la casa di Cupertino avrebbe violato l’obbligo di non orientamento dei consumatori, mentrequello di offrire ai consumatori la possibilità di scegliere un servizio che utilizza meno dati personali.Le accuse di violazioni del DMAIn pratica, aè imputato il fatto che impedisca agli sviluppatori di app che distribuiscono i loro prodotti tramite App Store di informare gratuitamente i clienti delle offerte alternative al di fuori dell’App Store stessa, impedendo agli uni di aumentare i proprio guadagni e ai consumatori di beneficiare appieno di offerte alternative e più economiche.