Trump penso che abbiamo un accordo con Mosca sul Ucraina

Trump ha detto di credere di aver raggiunto un "accordo con la Russia" per porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarando che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "penso di aver raggiunto un accordo con la Russia", ha detto il presidente americano. "Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky . ma finora è stato più difficile".

