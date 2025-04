Varenne la leggenda del trotto compie 30 anni

Varenne. Va-Ren-Ne. Tre sillabe sul palato, senza scomodare Nabocov, per parlare di fascino che va oltre la leggenda. Perché il nome Varenne lo conoscono anche i sassi. Perché è stato il più forte di tutti, il più veloce di tutti. E anche quando è stato battuto da qualcuno, quel qualcuno è passato alle cronache solo per aver superato il campione di tutti i tempi. Varenne il Capitano, Varenne il figlio del vento. Il volo di Varenne Nel galoppo c'è un istante preciso in cui le quattro zampe di un cavallo sono sospese. Lo ha scoperto il cinema. Il primo film della storia è una sequenza di immagini che dimostra come un cavallo possa 'volare', se galoppa. Ma nel trotto, no. Le zampe sono ben piantate a terra. Varenne, invece, resta sospeso un attimo. Vola, senza 'rompere' quel passo per andare al galoppo.

