Conclave prove di alleanze tra matricole e grandi elettori non ci sono né il patriarca di Venezia né arcivescovo di Milano

Xml2.corriere.it - Conclave, prove di alleanze tra matricole e «grandi elettori»: non ci sono né il patriarca di Venezia, né l'arcivescovo di Milano Leggi su Xml2.corriere.it Via ai primi contatti, dai bergogliani Grech e Hollerich ai conservatori di Sarah e Burke. Molti cardinali non si conoscono: il ruolo di Ruini e Schönborn per indirizzare i consensi e il peso dei «papabili» italiani, da Parolin a Pizzaballa

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti: Conclave, primi contatti e prove di alleanze tra matricole e «grandi elettori»: non ci sono né l'arcivescovo di Milano, né il patriarca di Venezia; Conclave, prove di alleanze tra matricole e «grandi elettori»: non ci sono né il patriarca di Venezia né l'arcivescovo di Milano; I conservatori divisi al Conclave: non c'è un candidato forte. «Non è tempo di rivincita»; Conclave prove di alleanze tra matricole e grandi elettori non ci sono né il patriarca di Venezia né arcivescovo di Milano; Conclave, primi contatti e prove di alleanze tra matricole e «grandi elettori»: non si sono né l'arcivescovo….

Come scrive informazione.it: Conclave, primi contatti e prove di…" - Conclave, dentro le stanze di Santa Marta dove alloggeranno i cardinali elettori (e dove visse il Papa): finestre schermate, divieto di parlare e guardare la tv ...

Riporta informazione.it: Per l'AI di Meta i favoriti per il conclave sono... i protagonisti del film Conclave - Si svolgeranno sabato 26 aprile alle 10 i funerali di Papa Francesco, morto a 88 anni il giorno di Pasquetta. Il Conclave per eleggere il nuovo… Leggi ...

Secondo ilmessaggero.it: Claudio Mancini: «Nessun conclave del Pd a Casa Cervi. Con M5S alleanza a “maglie larghe”» - Insomma, più un seminario di confronto che un conclave». Anche perché ... europeismo e collocazione nel campo dell’alleanza atlantica». Quindi le posizioni assunte, ad esempio, da Pina ...