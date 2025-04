Romadailynews.it - Buon compleanno Gaia Tortora, Alessandro Costacurta…

Costacurta, Barbra Streisand, Shirley MacLaine, André Darrigade, Jean Paul Gaultier, Mario Marazziti, Roberto Giachetti, Michael O’Keefe, Annamaria Furlan, Luigi Zunino, Serenella Fucksia, Stefania Rocca, Barbara Lezzi, Carmen Giannattasio,Sgrigna, Cyril Théréau.Oggi 24 aprile compiono gli anni: Luciano Giusti, ex calciatore; Gianna Maranesi, ex modella; André Darrigade, ex ciclista; Carlo Ghidelli, arcivescovo, biblista; Shirley MacLaine, attrice, regista, sceneggiatrice; Sergio Pensotti, ex calciatore; Enzo Barbaresco, ex arbitro di calcio; Paolo Beni, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Caramanno, ex calciatore, allenatore; Lidia Cirillo, attivista, scrittrice; Barbra Streisand, attrice, cantante, compositrice.Inoltre, compiono gli anni: Nicola Pignataro, attore; Franco Stella, architetto; Bruno Baiardo, ex calciatore; Giacinto Boulos Marcuzzo, vescovo; Giuseppe Piemontese, vescovo; Aurelio Chiesa, sceneggiatore, regista; Sandro Delmastro delle Vedove, avvocato, politico; Brigantony (Antonino Caponnetto), cantautore; Sergio Grmek Germani, critico cinema, saggista, autore tv; Luigi Radice, pilota motonautico; Adelchi Malaman, ex calciatore; Giorgio Valmassoi, ex calciatore; Jean Paul Gaultier, stilista; Fosco Giannini, politico; Mario Marazziti, dirigente d’azienda, giornalista, politico; Ely Galleani, attrice; Mario Maglione, cantante, musicista; Patrick Rossi Gastaldi, attore, doppiatore, regista; Renata Scaglia, ex atleta; Pier Giuseppe Mosti, ex calciatore, allenatore; Michael O’Keefe, attore; Filippo Belloni, velista; Alberto Cavaglion, storico; Annamaria Furlan, ex segretaria generale Cisl; Giuseppe Rausa, giornalista, critico cinema, musicista.