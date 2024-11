Anteprima24.it - Torrecuso, Forum dei Giovani: eletto il nuovo direttivo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPoche sere fa è statoildeldeidi: Giovanni Goglia – Presidente, Gianni Damiano – Vice presidente, Adriana Pulcino – Tesoriere, Nicola Maffei – Segretario, Carmine Mercurio – Consigliere, Carmine Goglia – Consigliere e Luigi Sauchella – Consigliere. Ad intervenire è il neo presidente Goglia che rivolgendosi aie ai membri delha affermato: “E’ con grande emozione e senso di responsabilità che ho assunto il ruolo di presidente del nostro. Prima di tutto, desidero ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata accordata. È un privilegio poter rappresentare le nostre idee, le nostre ambizioni e i nostri valori, e sono determinato a fare tutto il possibile per rendere questo spazio un luogo di crescita, dialogo e innovazione per ognuno di noi.