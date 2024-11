Gaeta.it - Sulmona: approvati i lavori di ristrutturazione degli istituti De Nino e Morandi

Facebook WhatsAppTwitter La recentissima aggiudicazione dei servizi per la messa in sicurezzaTecnici Commerciale “Antonio De” e “Riccardo” dirappresenta un passaggio significativo nell’ambito della riqualificazione scolastica. La società Promedia Srl, originaria di Teramo, si è aggiudicata il contratto per integrare, aggiornare e rivedere completamente il progetto, un passo atteso da anni dai cittadini e dagli studenti che usufruiscono di questi spazi. Con un importo scarsamente elevato di 20.180 euro, l’ente attende il via libera per dare avvio ai.Il ruolo del presidente della provinciaAngelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila, ha annunciato il passaggio formale che porterà verso la ripresa deinelle storiche sedi scolastiche.