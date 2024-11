Sto molto male non lo meritavo Grande Fratello Federica in lacrime dopo la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ci sono stati non pochi problemi perPetagnalain diretta del. La concorrente è scoppiata indurante una conversazione con Shaila. Le due si sono messe in disparte nella zona della piscina e hanno cominciato a fare il punto della situazione, in seguito all’appuntamento di poco prima. E per l’ex Temptation Island il pianto è stato inevitabile.Perla sofferenza è stata palpabile subitola fine delladel. Troppo forti le emozioni provate nel corso della lunga serata, che si è pure conclusa con una brutta notizia che la mette seriamente a rischio. Nonostante questa fase difficoltosa, Shaila ha tentato di rincuorarla in ogni modo anche se non è stato facile.Leggi anche: “Che pa***”., Signorini contro Javier: tirati in ballo Tommaso e Mariavittoriaindavanti a ShailaCome spiegato sul sito ufficiale delha sofferto durante la diretta ed è poi finita tra leinnanzitutto per l’accusa dell’ex tentatore Stefano, diventato nuovo concorrente del reality show, infatti ha detto che lei ha avuto una frequentazione pure con un altro.