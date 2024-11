Quifinanza.it - Sempre più persone pagano a rate, è boom di bnpl in Italia: a cosa fare attenzione

L’uso del sistema “Buy now, pay later” () è in aumento e sta trasformando il modo in cui glini acquistano online e in negozio. Questo metodo, che permette di dilazionare il pagamento in(e soprattutto senza interessi), sta diventandopiù popolare, soprattutto tra le generazioni più giovani. Se inizialmente ilè stato visto come una moda passeggera, oggi è una realtà consolidata. Macomporta davvero questo nuovo sistema di pagamento e come possiamo tutelarci?vuol dire?Il Buy now, pay later è un metodo di pagamento che consente ai consumatori di acquistare un prodotto subito e pagarlo in seguito, con la possibilità di suddividere il totale in più, senza interessi aggiuntivi. Tale strumento si è diffuso notevolmente negli ultimi anni, in particolare dopo l’inizio della pandemia, quando lehanno cercato soluzioni più flessibili per gestire le proprie spese.