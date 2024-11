Gamberorosso.it - Selvaggia Lucarelli indaga sulla guida di Forbes sui ristoranti innovativi: "Paga e sei dentro"

Leggi su Gamberorosso.it

e sei». Il titolo dello scoop del Fatto Quotidiano riassume la vicenda che vede coinvolta la rivista, la testata eno-gastronomica Il Forchettiere e la“100& co2025”, pubblicata ad ottobre dalla prima e curata dalla seconda, nello specifico dal direttore Marco Gemelli.Un acconto per essere inclusi nellaA sollevare il polverone è un «famoso ristoratore del centro Italia», che alla giornalistaracconta: «Gemelli mesi fa mi ha proposto di far parte dell’insertondo 2.500 euro più Iva. Poi mi ha offerto uno sconto. Ho detto di no e non mi ha inserito nell’allegato». Il ristoratore aggiunge come conosca sia esercenti che hanno versato la somma pattuita per essere inclusi nella, così come locali «di alto livello che sono stati inseriti gratis» in quanto «servono a mantenere alto il livello della selezione.