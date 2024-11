Thesocialpost.it - Schianto tremendo sul guard rail: macchina squarciata

Leggi su Thesocialpost.it

Pauroso incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 7, all’altezza dello svincolo di Francavilla Est, in provincia di Brindisi. Una donna alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata violentemente contro il. La lamiera della barriera ha trafitto l’auto, sventrandola completamente.Nonostante l’impatto devastante, la conducente è riuscita a salvarsi, riportando solo una ferita a un braccio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale e una squadra dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana. I vigili del fuoco hanno liberato la donna dalle lamiere e messo in sicurezza l’area.L'articolosulproviene da The Social Post.