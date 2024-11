Ilfattoquotidiano.it - Roma, nella disperazione ecco Claudio Ranieri: il tecnico è a Londra, oggi incontra i Friedkin

si avvicina alla panchina dellaserata di ieri, 12 novembre, l’ex allenatore del Cagliari è decollato in direzioneaccompagnato dal suo agente per conoscere i, proprietari del club. Restano dunque sullo sfondo i nomi di Vincenzo Montella e Roberto Mancini, quest’ultimo rimasto senza squadra dopo aver risolto il proprio contratto da CT dell’Arabia Saudita.Quella dell’attuale commissariodella Turchia, era un’idea aveva preso quota dopo che un manager inglese, addetto alle intermediazioni, lo aveva contattato a nome dei. Tuttavia, la richiesta di un contratto di almeno 2 anni, più la resistenza della Federazione Turca a cui andrebbe pagata una clausola di un milione e mezzo, rendono l’ipotesi difficilmente realizzabile., al momento, pare in pole position per sedersi sulla panchina giallorossa dopo a l’esonero di Ivan Juric.