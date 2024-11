News.robadadonne.it - Presidente Meloni, le femministe non dicono “la presidenta” e i dati delle donne che lavorano

, la sorprenderà forse sapere che il termine, qui utilizzato con funzione vocativa, è già declinato al femminile.Premetto che non condivido, ma le riconosco il diritto ad autodeterminarsi come il. Da “femminista” – termine che lei usa come se fosse un’offesa o una parolaccia -, la prego però di NON attribuire a me e ad altre persone incompetenze grammaticali che non abbiamo.Piccolo inciso: dicesi femminista, persona che rivendica uguali diritti per tutte le persone (non è il principio base di ogni democrazia?)., la cito testualmente:A dispetto, che pensano che la parità di genere si ottenga con ‘la’ o ‘l’assessora’, sono fiera di poter dire che col mio governo il tasso di disoccupazione femminile sia il più alto di sempre“.