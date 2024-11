Thesocialpost.it - Paziente tenta di aggredire infermiera in ospedale: poliziotto ferito per difenderla

Nuovo episodio di violenza all’interno di unitaliano, ancora una volta a Napoli. L’ultima aggressione ad un sanitario si è verificata all’dei Pellegrini, nel centro storico della città. Secondo quanto si è appreso, nel tardo pomeriggio di martedì 12 novembre, unhato diuna. Undelle Volanti, allertato dal collega in servizio presso il presidio di polizia in, è però intervenuto e ha fermato l’aggressore prima che potesse fare del male alla sua vittima, restando leggermente.Leggi anche: Padova, orrore in: papà sevizia il figlio neonato, grave in rianimazioneSu quanto accaduto all’Pellegrini, il prefetto di Napoli Michele di Bari “esprime la propria vicinanza all’agente e all’. – si legge in una nota – Il prefetto evidenzia come la presenza della Polizia di Stato, a tutela del personale sanitario, continuerà ad essere garantita, aggiungendosi ai dispositivi di allarma punto a punto e ai sistemi di videosorveglianza già attivi, per garantire lo svolgimento in sicurezza del lavoro da parte dei sanitari in servizio nei Pronto Soccorso”.