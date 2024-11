Lanazione.it - “Ottantanove” di Frosini e Timpano al Teatro Nuovo di Pisa

, 13 novembre 2024 - Uno spettacolo pluripremiato: vincitore del Premio UBU 2022 come Migliortesto italiano e come Miglior attore a Marco Cavalcoli. Vincitore della Menzione Speciale ‘Franco Quadri’ nell’ambito del Premio Riccione 2019 sarà protagonista aldi. Cosa resta della Rivoluzione Francese? Se lo chiedono con la loro scrittura affilata e ironica, Elvirae Daniele, affiancati da Marco Cavalcoli, nello spettacolo “” in scena aldi, Piazza della Stazione 16, sabato 16 novembre alle 21. Une prestigioso appuntamento della stagione “Rivoluzioni Teatrali” prodotta da– Binario Vivo APS con la direzione artistica di Carlo Scorrano e sostenuta da Fondazione, Soci Coop e Unicoop Firenze. Partiamo allora da quella data, l’89: da un lato per gli autori celebrata come l’inizio della nostra società moderna ma anche punto di partenza di una serie di drammi che hanno insanguinato l’Europa.