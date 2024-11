Gaeta.it - Nuovo progetto InTegra in Abruzzo per supportare l’inclusione sociale delle persone in difficoltà

Facebook WhatsAppTwitter La Regionelancia un’importante iniziativa chiamata, dedicata ala rischio di grave marginalità e ai senza tetto. Questomira a combattere la povertà e a contrastare fenomeni di esclusionesul territorio. In questo contesto, la Regione ha pubblicato un avviso per stimolare la collaborazione degli Ambiti distrettuali sociali, essenziali per lo sviluppo di azioni concrete e mirate. L’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, sottolinea l’importanza di un approccio coordinato che punti a misure realmente efficaci.Il ruolo degli Ambiti distrettuali sociali nella progettazioneCon la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse, la Regioneinvita gli Ambiti sociali a unirsi in uncomune, mirato a ottenere i finanziamenti possibili tramite il programma