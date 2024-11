Gaeta.it - Napoli – New York: Un viaggio nel sogno americano di Gabriele Salvatores

Facebook WhatsAppTwitter Il nuovo film di, ‘– New’, in uscita il 21 novembre, si ispira a un soggetto di Fellini e Tullio Pinelli, riscoprendo storie di migrazione e di speranza. Ambientato negli anni Quaranta, il film racconta le avventure di due piccoli napoletani, Carmine e Celestina, che partono per l’America in cerca di una vita migliore. Questo lavoro cinematografico, carico di significato e attualità, invita a riflettere su temi di solidarietà e razzismo, mettendo in luce quanto oggi l’arte possa farci riflettere sulle disuguaglianze sociali.La trama di ‘– New’Il film ‘– New’ accoglie lo spettatore in unaancora segnata dalla guerra, un contesto che porta due giovani protagonisti a cercare fortuna e avventura oltreoceano.