Ilnapolista.it - Marotta soffre Conte e ha perso l’aplomb. In altre occasioni aveva sempre detto: «Di arbitri non parlo» (Corsport)

e ha. Inha: «Dinon»Il Corriere dello Sport dedica l’apertura allo scontro a distanza tracon il presidente dell’Inter che due giorni dopo non resiste e replica all’invettiva del tecnico del Napoli. Tecnico checonosce benissimo: i due, come tutti sanno, hanno lavorato insieme prima alla Juventus e poi all’Inter.Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport in una lunga analisi di Massimiliano Gallo.In politica si dice dettare l’agenda. È una caratteristica fondamentale nella comunicazione. La capacità di imporre un determinato tema all’attenzione dei media e quindi di tutti. Antonio, domenica sera, ha impartito una lezione di comunicazione politica. Alla Mourinho. L’attacco all’uso del Var è stato ancor più potente perché Calhanoglu il rigore incriminato lo ha sbagliato.