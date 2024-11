Gaeta.it - Maltempo in Sicilia: vittime e danni materiali nella zona etnea

Eventi meteorologici estremi hanno colpito duramente l'areatra Riposto, Santa Venerina, Giarre e Acireale, causando ingentie mettendo in allerta i soccorsi. Decine di automobilisti sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco, mentre molte abitazioni sono state allagate. La situazione, aggravata da forti piogge in un breve arco di tempo, ha portato a scenari simili a quelli di altre aree colpite da calamità in passato, ma fortunatamente senza. I soccorsi in azioneLa mattinata ha visto un gran numero di interventi da parte dei Vigili del fuoco, che hanno dovuto fronteggiare l'emergenza in diverse località. In particolare, un fiume ha esondato a Altarello, frazione di Riposto, allagando il piano terra di un'abitazione. Qui vivono quattro persone, di cui due disabili, che sono state salvate dai soccorritori.