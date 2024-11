Amica.it - Le schiariture per i capelli castani: come donare nuova luce

Leggi su Amica.it

Non c’è nullacastano scuro in grado di regalare un’aura sensuale e di mistero. Tuttavia, anche chi indossa la più bella nuance di castano può sentire il desiderio di fare qualche cambiamento alla chioma. E, per farlo, non serve necessariamente qualcosa di drasticoun taglio radicale – per quanto possa essere super cool un taglio corto questo autunno. Basta infatti aggiungere dellebionde calde o fredde sulle lunghezze, così da soddisfare quell’irresistibile bisogno di novità senza per forza dover andare incontro a una metamorfosi del look. Succede spesso che ci si guardi allo specchio e che dopo un po’ anche la più bella sfumatura di castano risulti monotona.