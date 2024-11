Zonawrestling.net - La vendetta comune

Non c’è un miglior modo di allearsi, se non quello di combattere un nemico comunque. Will Ospreay, Ricochet, Will Hobbs e Mark Davis non formano una nuova stable, ma una coalizione d’intenti contro la Don Callis Family. Ciascuno coi propri motivi, con la propria, col proprio obiettivo. Andiamo a vederli assieme. Will Ospreay Coccolato ma sempre messo in discussione da Don Callis, ha subìto l’onta del tradimento. Kyle Fletcher non si lega solo a questa storia, ma anche alla macro storyline dei Death Riders. Vuol dimostrare di saper crescere, saper sopravvivere, uscendo dall’ombra del suo mentore e dimostrandogli di saper correre senza il suo aiuto. Può essere una star e crede, con Don Callis al fianco, di sapersi ritagliare uno spazio credibile in AEW. Ospreay, il cui status è stato ridimensionato per consentire lo sviluppo di altre dinamiche, farà in modo di vendicarsi e dimostrare di poter essere ancora il miglior wrestler al mondo.