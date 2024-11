Panorama.it - La Roma ha scelto: sarà Ranieri

Certo amori non finiscono, al massimo fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come Claudiosulla panchina dellapersonalmente dai Friedkin per provare a mettere una pezza in questa stagione disastrosa e che rischia di avvitarsi su se stessa in maniera preoccupante. L'accordo è stato trovato nell'incontro che il tecnico, fermo dopo aver salvato il Cagliari, ha avuto con i proprietari del club che nel 2024 (anno solare) ha mandato via prima Mourinho, poi in rapida successione De Rossi e Juric. Troppo perché la squadra rimanesse impermeabile alla situazione di tempesta perenne.Claudioavrà un contratto fino a giugno 2025., però, più di un traghettatore. A lui i Friedkin hanno affidato il compito di mettere a posto le cose sia a Trigoria che con una piazza infuriata, che ha vissuto come una vera e propria violenza tempi e modi della cacciata di Daniele De Rossi e non ha legato in nessun modo con Ivan Juric.