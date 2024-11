Ilrestodelcarlino.it - Jesi, all'asta gli oggetti di Paola Procaccini archeologa scomparsa lo scorso anno

(Ancona), 13 novembre 2024 -provenienti dai quattro angoli del mondo, conservati in un piccolo «bazar delle meraviglie» che si apre, aper finanziare un campus scolastico nel villaggio di Mapinga in Tanzania. Ad aprire le porte per un'di beneficenza è la casa die direttrice di istituto di cultura all'estero,nel 2023. «Dopo aver donato amicizia e affetto sincero fino alla fine dei suoi giorni, ha voluto che ogni bene materiale fosse devoluto a favore di chi era stato privato anche del necessario», fa sapere il Battito che unisce Ets, l'associazione di Moie di Maiolati Spontini che con i suoi volontari opera attorno a Suor Katarina Noeli Hilonga della missione carmelitana in Tanzania. “Il campus - spiega l'associazione - permetterà di proseguire gli studi fino a 18 anni a bambini che oggi stfrequentando le scuole materna e primaria del vicino villaggio di Chang'ombe.