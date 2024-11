Sport.periodicodaily.com - Irlanda del Nord-Bielorussia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 della Lega C di Nations League 2024/2025. Con una vittoria i padroni di casa centrerebbero la promozione, ma gli ospiti, che inseguono ad un punto, possono rovinare i piani.delsi giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20.45 presso il Windsor Park di Belfast.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI britannici sono vicini al sogno promozione con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. La Nazionale di O’Neill dovrà assolutamente vincere per chiudere i giochi.bielorussi hanno 7 punti e sono ancora imbattuti, anche se con troppi pareggi all’attivo. Cosa che la Nazionale di Alos dovrà evitare visto che due punti dietro c’è la Bulgaria che, vincendo, potrebbe complicare le cose in vista dell’ultima giornata.