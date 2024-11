Inter-news.it - Inter, con Acerbi la difesa può solo migliorare: numeri incoraggianti

Se a centrocampo e in attacco bisogna ancora trovare la migliore condizione, l’può essere soddisfatto della tenuta difensiva del suo reparto arretrato. E il ritorno dipuòche giovare.AL MASSIMO – L’ultima sfida di campionato, contro il Napoli, ha lasciato l’amaro in bocca all’e a Simone Inzaghi. Rigore fallito a parte, l’impressione avuta durante tutto l’arco della partita è che la squadra non abbia più quella cattiveria e quel cinismo utile a sbloccare situazioni spinose. Se tra centrocampo e attacco c’è qualche dettaglio da limare in vista della ripresa dopo la sosta, Inzaghi può essere assolutamente soddisfatto della tenuta difensiva dei suoi. Basti pensare, che a parte l’anomalia dei quattro gol presi contro la Juventus, l’nelle ultime sette partite tra campionato e Champions League ha mantenuto cinque volte la porta inviolata.