Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 Novembre 2024: I Puglisi Contro Matteo!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ildal 18 al 22rivela la verità sulla truffa anche a Ciro e Concetta. I due si schieranoil fidanzato della figlia!Ilprosegue e, nel corsodal 18 al 22, emergerà ulteriormente la verità sulla truffa Hofer a cuiha dovuto partecipare. Infatti, anche ine verranno al corrente e questo porterà Ciro e Concetta a tornare ad opporsi a Portelli soprattutto nella sua relazione con Maria. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Clara scopre che Jerome sta arrivando a Milano e così vive un momento di crisi, perché non sa più cosa prova per il suo allenatore. Marta riceve due proposte lavorative interessanti dopo aver lasciato definitivamente la Galleria Milano Moda e ne accetta unadue.