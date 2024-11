Gaeta.it - Il nuovo arco dell’Alberto Picco: un passo avanti per lo stadio della Spezia

Facebook WhatsAppTwitter L’impianto sportivo “Albertoè in fase di restyling significativo con l’installazione di unche sorreggerà la nuova coperturacurva Ferrovia. I tecnici di Vernazza Autogru hanno recentemente completato il sollevamento del manufatto, che con i suoi trenta metri di altezza e oltre centocinquanta metri di lunghezza, rappresenta una delle ultime fasi di un progetto di ristrutturazione avviato nel 2021. Questi lavori puntano a rendere il nostroall’altezza dei più recenti standard richiesti per la Serie A.I dettagli dell’installazione dell’L’, realizzato in acciaio e progettato dallo studio Exa Engineering, è stato assemblato nel piazzale retrostante il settore. Questo processo di installazione ha richiesto notevoli sforzi ingegneristici e tecnici, e il posizionamento sull’apposita struttura di piloni ha rappresentato un’interessante sfida per il gruppo di lavoro.