Lapresse.it - Gaza, Jihad pubblica nuovo video dell’ostaggio Trufanov

Laislamica palestinese hato unSashache si trova ancora a. Si tratta del terzo filmato che lo riguarda. Non è chiaro quando sia stato realizzato. Nella clipdice di avere 28 anni, ma 2 giorni fa il giovane ha compiuto 29 anni. Si tratta del suo secondo compleanno da prigioniero a. Al momento la famiglia non ha ancora approvato lazione dele di quanto in esso contenuto. Lo riportano i media israeliani.è stato preso in ostaggio insieme a tre membri della sua famiglia (la nonna Irena Tati, la madre Yelena (Lena)a e la sua fidanzata Sapir Cohen) dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre.a e Tati sono state rilasciate da Hamas il 29 novembre su richiesta del presidente russo Vladimir Putin. Cohen è stato rilasciata il 30 novembre come parte di un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas.