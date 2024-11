Biccy.it - Enzo Paolo Turchi si ritira dal Grande Fratello, annuncio e motivi

Il mese scorso durante la settima puntata delha annunciato di voler abbandonare il programma: “Ho parlato anche con loro con confessionale. Sento troppo la mancanza di mia figlia Maria, della mia famiglia. Tanto sentivo che quello che potevo dare l’ho dato e quindi è arrivato il momento di andarmene. Non è una cosa pensata adesso, è da giorni che ci pensavo e sono sicuro“. Alfonso Signorini e gli altri autori – che sapevano già tutto – hanno ben pensato di far arrivare Carmen Russo per far cambiare idea al coreografo, che però in diretta ha spiazzato tutti: “Adesso entra lei ed esco io! No voglio andarmene, voglio rivedere mia figlia. Per me può restare qui Carmen non ci sono problemi. Mi posso occupare senza problemi di Maria, l’ho già fatto in passato“.