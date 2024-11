Metropolitanmagazine.it - È morto il sociologo Franco Ferrarotti

a Roma a 98 anni il. Professore di sociologia all’università La Sapienza di Roma fino al 2002, è stato anche deputato nel Parlamento per la terza legislatura, eletto per il Movimento di Comunità.Nel 2005 è stato nominato Cavaliere di gran croce. Nato a Palazzolo Vercellese il 7 aprile 1926, si era laureato in filosofia all’Università di Torino nel 1949 con una tesi su “La sociologia di Thorstein Veblen”, autore che poi tradusse per Einaudi su invito di Cesare Pavese. Professore emerito di sociologia all’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha svolto tutta la carriera accademica, nel 1961ottenne la cattedra di sociologia dopo aver vinto il primo concorso bandito in Italia per questa disciplina. Nel 1962 contribuì alla creazione della Facoltà di sociologia dell’Università di Trento, dove ha poi avuto la sua seconda cattedra di sociologia.